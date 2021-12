Con le nuove tre stelle Michelin arrivate in autunno, Venezia è finita sotto i riflettori del mondo della ristorazione di eccellenza, senonché l'exploit ha portato con sé a sorpresa ma poi neanche tanto anche inquietudini, dubbi, ripensamenti e, ovviamente, l'interesse attorno ai protagonisti principali i cuochi. Così è singolare che proprio due dei tre giovani appena arrivati al sospirato traguardo siano già in partenza. Anzi, a dire la verità, Simone Selva da Wisteria (Fondamenta del Forner, zona San Tomà) era uscito già da qualche mese per dedicarsi all'ambizioso progetto Vite a Treviso (inaugurazione entro un mese): quando è arrivata la stella lui aveva già dato l'addio al ristorante.

Addio imminente, invece, per Matteo Tagliapietra (foto) che il 4 gennaio lascerà il Local: da sempre assieme fin dall'apertura di sei anni fa, le strade dello chef di Burano e della proprietà si divideranno: «Avevo bisogno di rallentare. Prendo un po' di respiro poi penserò al futuro. Certo non posso permettermi di non lavorare. Per fortuna le proposte non mancano». Benedetta Fullin, titolare dell'insegna fa sapere che «stiamo cercando la figura giusta per proseguire il percorso avviato che proseguirà con la medesima filosofia».

Il chiacchiericcio dava in partenza anche l'altro nuovo stellato lagunare 2021, Stefano Vio, trevigiano e capo cuoco a Zanze XVI, ma in questo caso le voci sono state smentite. (c.d.m)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA