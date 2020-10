Con la stagione ci siamo. Puntualmente. Nella seconda metà di ottobre le prime nebbie autunnali si sono affacciate alla grande pianura nordestina. Non fosse che l'aere è corroso da questi invisibili morbi che angustiano ogni angolo del pianeta. Con laboriosa pazienza andremo oltre. Padre Dante ci ha ammonito, nell'Inferno, del fondamento della nostra civiltà e dell'umanesimo cristiano: Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir vertute e canoscenza. La regola del buon vivere muove dalla pratica della virtù, dalla sana impostazione morale, a cui tutta la conoscenza del mondo deve ispirarsi. E quanti deviano da questi principi pagano dazio. Mi pare che questi presuntuosi devazionisti non ne abbiano ancora avuto abbastanza. E tuttavia i cuori non si sono induriti, e la virtù si mostra come sempre generosa nei confronti degli umani contemporanei. La scelta del dono è ben presente nelle indagini sociodemografiche. Anche in questa, proposta dal Gazzettino, la percentuale complessiva di quanti si dimostrano attivi nell'esercizio del dono offerto a quanti ne hanno bisogno è largamente apprezzata, quale che sia la fascia generazionale, e conosce punte elevate a tutte le età. Naturalmente in più stretto rapporto con la pratica religiosa.

La visione religiosa del mondo è ancorata profondamente nella cultura tradizionale di quanti conobbero la rivoluzione di Aquileia e la predicazione di Marco e Prosdocimo.

Con i tempi calamitosi che corrono e non sembrano dare tregua, le strettezze e le mancanze che gravano sulle famiglie non impediscono a madri e padri di dare sostegno ai figli, e alle istituzioni, caritatevoli e sociopolitiche, di lasciare comunque uno spazio nei magri bilanci perché il prezioso equilibrio tra vertute e canoscenza possa far crescere e conservare i presupposti della nostra comune civiltà. Se c'è un settore che a volte patisce di squilibrio è quello della tecnologia che a volte si lascia andare a fastidiose e nocive sbandate con tentazioni di sopraffazione (naturalmente riaffermando le lodi rivolte a quanti esercitano le loro cure nel magnanimo rispetto degli affetti, con grande impegno senza distinzione di gradi accademici).

Talvolta può far sorridere l'affollamento intorno a certe specializzazioni sanitarie. Oggi il momento è dei virologi, perché questo virus continua inesorabile a gravare sulle nostre teste in tutto il pianeta terra. Allora può anche essere necessario ricorrere all'antica ironia del parlar popolare. Che innestato direttamente sui detti latini conserva tuttavia la sua validità: Turba medicorum mors certa. Perché di qui insorgono pericolose concorrenze e ardimentosi confronti, andando a mescolarsi con la politica e il potere, inquinando lo spirito di carità e la famosa sfera delle virtù essenziali. E allora addio fraternità e bene comune. Il nuovo ordinamento della nostra travagliata società umana ha assoluto bisogno di un profondo esame di coscienza per ritrovare l'equilibrio spirituale e materiale dentro a ciascuna cultura.

