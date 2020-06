Con la pandemia un susseguirsi di fatti e un diffuso senso di paura hanno cambiato la nostra vita, a partire dalla clausura imposta per alcuni mesi dal governo mentre ci sfuggiva la primavera. Tra le molte cose che son successe, non dimenticando la tragedia delle migliaia di vittime che il virus ha causato, va annoverata la riscoperta del remoto per ogni tipo di attività. Non è che fosse una novità, lo è stata, invece, la diffusione di questa modalità di relazione umana a seguito della pandemia.

Lo smartworking, tutti a casa a lavorare di fronte allo schermo, è stato applicato nel campo della P.A. e in quello delle imprese e degli studi professionali. Si tende ora a prolungarlo per risparmiare qualche spesa ma soprattutto per liberarsi dagli obblighi di distanziamento sociale che in un luogo chiuso devono essere osservati. Non dimentichiamo poi altre numerose attività che si stanno svolgendo in remoto avvalendosi delle piattaforme di video conferenza. Si pensi che la società proprietaria della piattaforma Zoom, applicata in tutto il mondo, ha segnato un significativo incremento della quotazione in borsa. Le riunioni dei vari organi sociali (CdA, collegi sindacali, ecc.) le conferenze culturali, gli stessi rapporti internazionali, sia politici che di business, sono oramai realizzati mediante web, tanto che si avverte anche il limite di questa modalità. Manca quel contatto umano che, con il suo calore produce, effetti più profondi sul comportamento degli uomini. Infine, non tralasciamo di segnalare la folla di appuntamenti in webinar che, ogni giorno e in tutte le ore, musei, teatri, fondazioni culturali producono per non far dimenticare al pubblico che loro continuano ad esistere in piena pandemia.

Ma il fatto che dovrebbe più colpire sono le lezioni a distanza, che hanno interessato milioni di ragazzi e di giovani che frequentano le università e le scuole primarie e secondarie. Su queste ultime, in particolare, si sono abbattuti due effetti. Il primo è che è stato drammaticamente messo in luce un aspetto delle disuguaglianze, sempre più diffuse nella nostra società: tanti allievi, infatti, non avevano gli strumenti tecnici per partecipare alle lezioni online. Riporta l'Istat che il 12,3% dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni non possiedono né un computer né un tablet in famiglia. In qualche caso si è provveduto con donazioni che non sanano certo le disparità. Il secondo effetto riguarda il contenuto della formazione. Con la modalità online si esaspera la mera istruzione (acquisizione di conoscenze e informazioni) sacrificando ulteriormente quell'educazione che è a fondamento della crescita di un giovane, quella acquisizione di atteggiamenti e capacità che attengono al comportamento morale e alle altre dimensioni della personalità, dal sociale all'affettivo. E' la classe il luogo fisico, come sostiene giustamente Alberto Asor Rosa, dove avviene questo processo mediante le interazioni tra docenti e allievi e questi tra di loro. Da notare, infine, come stanno vivendo in questi giorni i maturandi, i nati all'inizio di questo secolo. Un po' abbattuti, stanchi delle lezioni online, destinati a sostenere una prova unica ma fiduciosi che gli esami andranno bene. Porteranno con loro, a conclusione della carriera scolastica, il ricordo di un anno orribile, con tutte le traversie che hanno dovute sopportare. Si apriranno così ad una nuova stagione della vita.

