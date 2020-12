Con la pandemia la comunicazione dei governanti (governo e regioni) ai cittadini ha assunto un'intensità e una focalizzazione, prima d'ora sconosciute. Stiamo, infatti, vivendo una situazione drammatica. Un'epidemia feroce sta colpendo con la salute e l'economia, il nostro modo di vita, il senso di sicurezza che offre al mondo occidentale la modernità. Il principale tema ricorrente, in questa comunicazione governativa, è naturalmente la salute da riconquistare, circoscrivendo l'infezione, primo passo per cercare, se non di debellarla, almeno di contenerla. Mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani è il messaggio che risuona come un mantra seguito dalla raccomandazione di assumersi la responsabilità di seguirlo. Oltre a questo, si dà notizia delle scelte - prese con i vari dpcm - sui lockdown e sulle misure di contenimento da rispettare. L'altro versante della comunicazione governativa non potevano che essere gli interventi a sostegno dell'economia. In questi mesi si sono emessi una serie di decreti-legge dai titoli evocativi dell'oggetto di intervento. Dalla Cura Italia alla Liquidità, dal Rilancio ai recenti Ristori. Nel decreto Rilancio si ritrova, tra l'altro, la norma che prevede l'introduzione del Superbonus 110%. Si intende mettere in moto il settore delle costruzioni, tra quelli più colpiti dalle misure di contenimento e dalla paura del futuro che frena ad investire sugli immobili. Si stimola l'azione dei privati prevedendo anche meccanismi di cessione del credito di imposta, con la possibilità di ottenere dall'impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all'intera somma dovuta, o di cedere il proprio credito d'imposta agli istituti di credito. Il meccanismo è finalizzato a consentire il miglioramento degli edifici sul piano energetico o sismico, anche nel frequente caso in cui non si disponga della liquidità monetaria sufficiente per affrontare interventi, generalmente assai onerosi. I rispondenti dell'indagine Demos confermano questo interesse per il Superbonus, quasi l'80% è a conoscenza di questo provvedimento e ben un terzo dichiara di conoscerlo bene. Interessa, in particolare, al ceto medio, alle persone adulte di mezza età. Era un provvedimento atteso, se ne parlava da tempo, fa colpo certamente il 110% che rialza di molto le cifre di bonus precedenti, offrendo una grande opportunità di risparmio. Esprimono anche un giudizio complessivamente molto positivo sugli effetti della misura prevista. Pensano soprattutto che incentivi uno sviluppo più sostenibile ma anche che rilanci l'economia del Paese. Mah! Troppa fiducia! Già si pensa di prolungare l'attuale scadenza di fine 2021, mentre occorrerà risolvere le tante difficoltà applicative che creano un percorso accidentato per i tecnici e grandi perplessità ai contribuenti per i tanti requisiti e cavilli previsti dalla norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA