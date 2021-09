Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Con la Legge 81 del 2017 il legislatore ha disciplinato il lavoro agile, inteso come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro...