Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il principale nemico della didattica a distanza? Una connessione internet con prestazioni a singhiozzo. In Italia il digital divide ha creato scuole di serie A e di serie B, ma la buona notizia è che durante la pandemia il gap si è ridotto e il numero di istituti con connessioni superperformanti è andato aumentando. Open Fiber per esempio ha già cablato 10.500 plessi con la sua infrastruttura di rete in fibra ottica Ftth (Fiber to the...