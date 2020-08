Con l'emergenza del Covid-19 molte abitudini sono state cambiate e le tecnologie e i social che un tempo venivano tanto criticati, sono risultati indispensabili per restare in comunicazione con parenti, amici e istituzioni.

Il governo, in questo particolare periodo di crisi economica, ha cercato delle soluzioni per le famiglie in difficoltà, come ad esempio i contributi per gli studenti universitari fuori-sede, per il canone dell'alloggio.

Purtroppo, solo alcune regioni si sono attivate affinché tutti gli studenti potessero usufruire di questi benefici che variano da regione a regione sia negli importi che nei modi di erogazione.

Le regioni del Lazio, Piemonte e Lombardia hanno predisposto incentivi diretti alle famiglie. Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, Veneto e Valle d'Aosta hanno scelto di concedere un finanziamento diretto alle scuole. Di tutte le regioni citate, solo la regione Lazio ha pensato agli studenti Universitari con dei contributi diretti.

E' importante sottolineare, che i contributi per gli studenti universitari sono molto importanti soprattutto per l'acquisto degli strumenti tecnologici necessari, non solo per seguire le lezioni online ma, a secondo dell'indirizzo di studio, per poter realizzare progetti, eseguire prove (basti pensare alle facoltà di ingegneria) e fare tantissimi altri usi per poter portare avanti i programmi di studio. Non si parla di contributi minimi, ma contributi in grado di soddisfare totalmente (o almeno in gran parte) le esigenze di tutti gli studenti che fanno parte dell'ambito universitario senza escludere nessuno!

E' opportuno cercare di trovare in modo di non limitare la scelta di prodotti che lo studente deve utilizzare in base alle proprie esigenze e non parlo di marche ma bensì di hardware per computer o notebook che, a secondo dell'uso o dell'applicazione che lo studente ne fa, sono presenti nella componentistica e che il mercato, in questo momento storico, offre in grande varietà, non solo nell'ambito dei computer ma anche nel mondo dei tablet, che ancor di più negli ultimi tempi vengono utilizzati per la loro ergonomia!

Un prodotto che gli studenti universitari potrebbero acquistare con un piccolo contributo sono, per esempio, i tablet di Apple, gli iPad. Per poterne acquistare uno, agli studenti universitari hanno diritto solo al 5% di sconto, su un prodotto che, oltre esser stato catalogato il migliore nelle diverse recensioni degli esperti di tecnologia, è di grande potenzialità e versatilità, ed è un prodotto che tecnologicamente non diventa obsoleto col passare del tempo. Ha un prezzo elevato a cui lo studente universitario non può accedere se vuole uno strumento per poter ottimizzare il suo studio.

Qualcosa di incredibile, se pensiamo che i contributi erogati alle scuole di primo e secondo grado sono nettamente maggiori rispetto ai contributi destinati agli universitari che, sicuramente, hanno bisogno di avere a disposizione più tecnologia, non solo per lo studio, ma perché rappresentano l'anticamera agli investimenti per la ricerca, di cui il nostro Paese ne ha tanto bisogno!

Ritengo, per una questione di correttezza, che sia giusto garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, indipendentemente dall'ordine e grado, così come sancito dalla nostra Costituzione, così come ritengo sia giusto che il contributo debba tenere conto delle nuove tecnologie, faccio quindi un appello alle Istituzioni: dove siete per noi studenti universitari? Siamo quasi 2 milioni e ci avete concesso poca attenzione, volete darci qualche feedback?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA