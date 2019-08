CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Con l'approvazione del cosiddetto Decreto Sicurezza Bis la Repubblica Italiana punirà pesantemente chi, avendo salvato persone straniere in mare, cercherà di portarle a terra in Italia o, comunque transiterà - senza autorizzazione- nelle acque territoriali italiane. Obiettivo principale del provvedimento impedire l'arrivo in Italia di profughi e migranti a suon di multe, sequestri e condanne penali. Obiettivo collaterale, raccogliere e mantenere consensi elettorali.Al netto da forme più o meno evidenti di xenofobia, l'idea che sostiene...