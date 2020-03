Con l'8 marzo torna alla ribalta la parità di genere: un obiettivo che non soltanto è distante dall'essere realizzato ma che, stando al sondaggio pubblicato sul Gazzettino qualche giorno fa, sarebbe ancora più distante di quanto non fosse qualche anno fa. È davvero così? Comparativamente l'Italia non è un Paese avanzato in quest'ambito. Stando all'Indice della parità di genere dello European Institute for Gender Equality (EIGE) un indice composto che misura la parità di genere combinando 31 indicatori afferenti a sei ambiti di riferimento (lavoro, soldi, conoscenza, tempo, potere, salute) - il nostro Paese è 14° nell'Ue e presenta una situazione peggiore rispetto alla media. Pesano la bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, aspetto per il quale l'Italia è ultima nella classifica, e lo scarso potere politico, economico e sociale. Ma ciò che rileva non è tanto la situazione attuale quanto la traiettoria nel tempo. L'Italia è davvero peggiorata? Il valore dell'indice è in costante miglioramento dal 2005. Tuttavia, per quanto riguarda il tasso di occupazione, dove il differenziale tra donne e uomini è del 20%, il miglioramento è statistico e non sostanziale poiché dovuto alla contrazione del tasso di occupazione maschile. Inoltre, in alcuni sotto-ambiti, come la situazione economica e il tempo per lavori domestici, la condizione delle donne è deteriorata rispetto al 2005. Se poi passiamo dalle statistiche europee a quelle globali la situazione italiana appare ancora più deludente. Il Global gender gap report 2020 del World Economic Forum classifica l'Italia 76a su 153 Paesi (in lieve peggioramento), quartultima tra i Paesi occidentali e 117a nella dimensione partecipazione economica e opportunità, dietro a molti Paesi in via di sviluppo. Dunque le percezioni rilevate dal sondaggio Demos & Pi appaiono abbastanza corrispondenti alla realtà. Ma l'indagine rivela un aspetto ancora più preoccupante, relativo alla percezione dei giovani. Se solo il 4% delle donne tra i 18 e i 24 anni ritiene che vi sia parità di genere, tra gli uomini della stessa fascia d'età ben più della metà pensa che uomini e donne ormai sono uguali. Ciò deve far riflettere sulle risposte di politica pubblica che occorrerebbe mettere in campo. Per cambiare davvero le cose è necessario attivare un cambiamento culturale che coinvolga anche e soprattutto gli uomini, specialmente le nuove generazioni.

*Professore Associato di Scienza Politica, Università di Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA