A causa del Covid-19, il traffico all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino continua ad essere ridotto di circa il 90%. In ottobre, il calo del traffico domestico è di circa il 75% mentre quello Extra Schengen è praticamente azzerato. Dopo una modesta ripresa nel mese di luglio, gli ultimi dati indicano un flusso giornaliero di poco superiore ai 10mila passeggeri rispetto agli oltre 130-140mila dello scorso anno. E le previsioni fino alla fine dell'anno restano piatte su questi volumi.

Secondo Iata e Eurocontrol, la ripresa completa del traffico è prevista non prima di 3-4 anni. Un momento delicato per Aeroporti di Roma, l'ente gestore, prima azienda del Lazio. L'organico di AdR supera i 3mila addetti attualmente in cassa integrazione a rotazione. L'azienda perde circa 20 milioni di euro al mese. La situazione economica resta gravissima: per quest'anno erano previsti investimenti per 350 milioni di euro ma ne verranno realizzati circa un terzo che includono tutti gli interventi di manutenzione non rinviabili. Un nuovo pesante crollo, dopo la timida ripresa dei mesi estivi su scala nazionale. Gli aeroporti italiani chiudono settembre con soli 5.738.268 passeggeri, il 69,7% in meno rispetto al 2019, cifre che riportano il settore indietro di 25 anni, ai livelli registrati nel 1995. In particolare, il dato relativo ai voli Extra UE registra un drammatico calo del 91% riconducibile soprattutto alle quarantene e alle restrizioni imposte dai singoli Stati ai viaggi aerei. Altrettanto marcata la contrazione del traffico UE, pari al -78%, mentre più contenuta, ma comunque significativa, quella dei voli nazionali, -46%. Numeri in discesa anche per i movimenti e il cargo aereo, che si attestano rispettivamente a -50% e -23,4%, sempre rispetto a settembre 2019. Lo scenario, critico, emerge anche dai dati relativi al periodo marzo-settembre 2020: dal lockdown a oggi il sistema aeroportuale nazionale ha perso l'83% dei passeggeri, il 68% dei movimenti aerei e il 33% delle merci. «È necessario afferma Fabrizio Palenzona, presidente di Assaeroporti che il Governo sostenga gli aeroporti attraverso l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, a compensazione dei danni subiti dai gestori. Un Fondo analogo a quello approvato dalla Commissione europea in favore degli aeroporti tedeschi che deve assolutamente rientrare nella Legge di Bilancio. Sono indispensabili anche specifiche misure in materia di ammortizzatori sociali che prevedano la proroga della CIGS senza soluzione di continuità per ulteriori 12 mesi. Dobbiamo consentire agli aeroporti di tutelare i livelli occupazionali e salvaguardare gli investimenti».

M.Pol.

