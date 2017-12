«Con il nuovo ufficio postale servizio a rischio per i casellisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SEGNALAZIONEVENEZIA Con la chiusura dell'ufficio postale di Santa Chiara a piazzale Roma quanti hanno una casella postale in loco si trovano nel dubbio di non poter più godere del servizio perché nella nuova sede di Lista di Spagna non sono previste le classiche caselle postali. Come noto la sede di Santa Chiara è trasferita in Calle dello Spezier a Cannaregio, mentre il vecchio ufficio postale già esistente è stato trasferito in zona Tolentini, con riduzione di spazi. A denunciare la situazione è un nostro lettore, Antonio Arduini....