Con il barchino contro la briccola, il conducente finisce sotto inchiesta

L'INCIDENTE

VENEZIA È indagato per violazione del Codice della navigazione il ventunenne veneziano che conduceva il barchino finito contro una briccola venerdì sera, di fronte a Sacca Fisola. La magistrato di turno, Daniela Moroni, ha iscritto il suo nome sul registro degli indagati come atto dovuto per poter procedere a tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità colpose. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e, con molte probabilità, verrà disposta una perizia nei prossimi giorni, anche per verificare la velocità alla quale stava viaggiando.

Nel frattempo si è avuta conferma che si farà l'incontro tra la madre di uno dei ragazzi vittime dell'incidente e l'equipaggio che li ha salvati: angeli, li ha definiti la donna. A confermarlo sono sia il direttore generale del gruppo Avm/Actv, Giovanni Seno, sia l'assessore ai trasporti, Renato Boraso. Compatibilmente con i turni di capitano e marinaia, la mamma che ieri ha rilasciato a Il Gazzettino il suo desiderio di ringraziamento potrà abbracciarli dal vivo e spiegare loro la gioia di vedere suo figlio ancora vivo.

IL SALVATAGGIO

Attorno alle 19.30 di venerdì sera il barchino con a bordo cinque giovani si è abbattuto su una briccola, facendo volare in acqua i ragazzi. Solo l'intervento del personale Actv che in quel momento stava arrivando a Sacca Fisola come linea 2 ha scongiurato il peggio, riuscendo a trarre in salvo i cinque giovani e facendo sì che oggi non si parli di una tragedia. «È stato un gesto encomiabile, da valorizzare e ringraziare, perché i nostri ragazzi sono preparati a queste esperienze con coraggio. È giusto evidenziare che si tratta di un bellissimo gesto», ha commentato Boraso.

Concorde Seno: «La prossima settimana organizzeremo l'incontro, da genitore condivido il desiderio della madre di ringraziare queste persone, ha tutta la mia comprensione». Seno ha poi proseguito elogiando capitano e marinaia: «Tutti i nostri dipendenti sono bravi, questo fatto dimostra che si sentono responsabili di quanto accade in città. La vita è fatta di episodi di cortesia e di gentilezza, capita che a volte faccia più rumore la nota stonata rispetto al concerto, meno male che questa volta tutto ha avuto un lieto fine».

UN RICONOSCIMENTO

L'assessore ha spiegato che si vedrà se premiare e in che modo l'equipaggio per il bel gesto: «Ne parleremo con il sindaco, il 25 aprile potrebbe essere l'occasione, ma è da decidersi».

Da ultimo, Boraso ha voluto ammonire i più giovani a stare attenti: «Sulla velocità bisogna rispettare il codice della navigazione, come quello della strada, è chiaro che sono necessari i controlli, ma se si rispettassero i limiti queste cose non succederebbero. Oggi parliamo di un evento a lieto fine, ma poteva davvero andare molto peggio».

Contenta della possibilità di ringraziare i due Nicoletta, la madre di uno dei giovani che se la sono vista brutta: «Son felicissima di tutto ciò, ringraziare due persone incontrandole e stringere loro la mano bevendo un caffè fa molto piacere, persone come queste ce ne sono veramente poche. Sarò molto lieta di conoscerli, so che mio figlio l'ha già fatto, però in quel momento non mi ero resa conto di niente e nessuno. Volevo solo vederlo anche se sapevo che stesse bene. Speriamo che mettano una segnalazione su ogni briccola di Venezia».

Tomaso Borzomì

