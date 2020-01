Con i primi turisti tornano anche abusivi e borseggi

SICUREZZA

VENEZIA Tornano i turisti e, con loro, pronti ad approfittarne, tornano i venditori abusivi nel cuore di Venezia che nelle scorse settimane - con la città svuotata dopo l'acqua alta del 12 novembre - avevano allentato la morsa.

Come da prassi, a finire nel mirino dei venditori abusivi è stata Piazza San Marco nella quale sono ricomparsi tutta una serie di persone, quasi tutte bengalesi, che aspettano l'arrivo dei turisti, si avvicinano con il grano in mano da dare ai piccioni e poi, una volta finito estorcono il pagamento ai turisti di quel sacchetto di grano che loro stessi avevano messo in mano a stranieri spaesati davanti all'immensità della Piazza. Solo nei giorni scorsi erano una decina a presidiare Piazza San Marco, tutti con diversi ruoli uno dall'altro.

Chi faceva il palo per l'arrivo degli agenti di Polizia locale, chi invece adescava i turisti facendo spesso leva sui bambini, curiosi e invogliati dalla possibilità di dar da mangiare ai piccioni e ai colombi. Il tutto senza immaginare che quel sacchetto fosse il grimaldello per agganciarli e spillare loro soldi. La tecnica dei venditori abusivi è sempre la stessa: circondano i turisti, offrono prima una manciata di grano e poi tutto il sacchetto. E quando è finito, ecco che il cerchio si stringe e i turisti vengono costretti a pagare. Alcuni si vedono anche infilare le mani nella borsa o strapparsi i soldi di mano dagli stessi abusivi, che poi scappano per ricomparire poco dopo e adescare nuovi turisti.

I BORSEGGI

Dai primi di dicembre, se escludiamo Natale e Capodanno, di folle invasive di turisti se ne son viste poche. Tuttavia, è proprio in questo periodo che i turisti dall'Estremo Oriente vengono in città. Sono infatti le famiglie giapponesi, cinesi e coreane le principali vittime delle bande di borseggiatori che continuano ad arrivare in città. Ogni giorno, solo attorno a piazza San Marco, i Cittadini non distratti ne segnalano una decina e raccolgono un sacco di portafogli gettati dai ladri e dalle ladre dopo averli svuotati. Venerdì in un'ora sono stati segnalati due episodi in altrettanti negozi delle Mercerie.

«Le forze dell'ordine le chiamiamo - dicono i Non Distratti - ma quando rispondono fanno un sacco di domande per poi dire che non possono venire. E i malviventi sono indisturbati».

