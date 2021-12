«La grande sfida della transizione energetica coinvolge necessariamente anche i nostri fornitori senza i quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, attraverso la crescita delle energie rinnovabili, della digitalizzazione delle reti e dell'elettrificazione dei consumi, non sarebbe possibile». Così Alda Paola Baldi, responsabile Procurement Enel Italia, illustra la filosofia alla base del Programma Sviluppo Fornitori Enel, avviato a luglio 2020 per supportare 500 fornitori strategici e oggi esteso a oltre seimila, con sede o filiale in Italia, qualificati o in fase avanzata di qualificazione, con valore della produzione fino a 250 milioni di euro.

L'intento è chiaro e il percorso virtuoso: favorire la crescita dei fornitori vuol dire contribuire a innovazione e sostenibilità, dunque al futuro della filiera e al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo legati alla transizione energetica, perciò, in ottica ambientale, al contrasto alla crisi climatica e alla salute del pianeta. «Con l'ampliamento della platea del Programma Sviluppo Fornitori vogliamo accompagnare un numero maggiore di imprese che lavorano con noi verso una crescita sostenibile capace di aumentare la loro competitività ed efficienza e allo stesso tempo contribuire alla creazione di valore per le comunità in cui operano e alla ripartenza economica del Paese in coerenza con le politiche di Recovery approvate dall'Unione Europea», prosegue Alda Paola Baldi.

I fornitori potranno accedere a una serie di servizi a condizioni vantaggiose rispetto a quelle generalmente applicate dai partner con i quali Enel ha siglato accordi di collaborazione. Si va da strumenti finanziari per facilitare l'accesso alla liquidità a programmi di formazione manageriale e tecnica per favorire la riconversione del business verso la transizione energetica, fino ai servizi di consulenza su sostenibilità e circular economy. Ancora, attività per favorire una maggiore attenzione a innovazione, internazionalizzazione, digitalizzazione ed espansione.

LO SPORTELLO IMPRESE

Forte il sostegno alle Pmi in settori strategici. E grande l'attenzione riservata a riconversione e diversificazione dei business con attività come lo Sportello imprese, studiato proprio per supportare le aziende della generazione tradizionale e accompagnarle in nuovi percorsi di crescita e riqualificazione, anche per rinnovabili ed efficientamento energetico.

In tale ottica rientra l'iniziativa in collaborazione con Unindustria e Digital Innovation Hub Lazio, che ha coinvolto imprese operanti nelle centrali Enel di Civitavecchia e Montalto di Castro in un assessment digitale. L'adesione al Programma è gratuita (il regolamento è su https://globalprocurement.enel.com/).

«I temi ESG e la sostenibilità sono al centro della nostra cultura aziendale afferma Alda Paola Baldi profondamente permeati nell'organizzazione e nelle strategie del Gruppo Enel, rappresentano una parte fondamentale del nostro business e poter contare su una supply chain resiliente e sempre più sostenibile è elemento imprescindibile. Su questi aspetti Enel vuole essere leader e fungere da traino per tutta la supply chain stimolando motivazione e commitment nei propri partner sui medesimi obiettivi di sviluppo sostenibile».

V. Arn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



