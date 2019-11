Con Elisabetta Sgarbi i vaccini diventano film

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO«Nel film non attacco i no Vax, difendo le ragioni della scienza». Attesa domani al Torino Film Festival nella sezione Festa Mobile, Elisabetta Sgarbi non teme che il suo nuovo documentario, Vaccini, 9 lezioni di scienza, prodotto da Fondazione Meyer e Betty Wrong, possa provocare reazioni particolarmente critiche da parte del movimento anti-vaccinista. Strutturato nella forma tradizionale del documentario divulgativo, fondato su nove interviste a medici, ricercatori e pensatori (Alberto Mantovani, Andrea Biondi, Emanuele Coccia,...