IL RITRATTONon è riuscito ad arrivare al suo novantesimo compleanno, che sarebbe stato il primo ottobre, e neanche all'inaugurazione della manifestazione in suo onore che da oggi, per cinque giorni, a Firenze, celebra la sua immensa e poliedrica produzione. Compositore e interprete, pittore, scenografo, costumista, scrittore, regista, attore, Sylvano Bussotti, fiorentino, è morto ieri a Milano, in una residenza per anziani. Ma la festa...