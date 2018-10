Con 25.000 visitatori record di presenze per Tintoretto a Palazzo Ducale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Grande successo di pubblico per la mostra Tintoretto 1519 1594! Sono oltre 25.000 i visitatori che, dal 7 settembre primo giorno di apertura dell'esposizione allo scorso fine settimana, hanno gremito le magnifiche sale dell'Appartamento del Doge a Palazzo Ducale per ammirare i grandi capolavori dell'artista veneziano. L'esposizione rientra nell'ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della nascita di Jacopo Robusti festeggiato a Venezia con eventi espositivi, itinerari, iniziative espositive, editoriali e convegnistiche. Nel luogo...