Il coordinamento dei cdr, riunito con la giunta regionale del Sindacato giornalisti Veneto mercoledì 7 ottobre, nell'esprimere preoccupazione per il diffondersi di voci su possibili vendite o cessioni di quotidiani anche locali, denuncia il progressivo svilimento della professione dentro e fuori le redazioni.

L'attuazione unilaterale dello smart working o meglio covid working, reso possibile dalla situazione emergenziale, conferma in maniera ancor più netta come l'attuale organizzazione del lavoro giornalistico oltre a reggersi sul contributo strutturale dei collaboratori esterni, consolidi per centinaia di colleghi la situazione di precariato selvaggio.

Giornalisti sottopagati e senza tutele che, insieme ai colleghi in redazione con organici falcidiati e carichi di lavoro spesso insostenibili, garantiscono l'informazione capillare dai territori, assicurando il pluralismo fondamentale per la democrazia.

Il rischio in un futuro prossimo è che la crisi fornisca agli editori l'alibi cercato da tempo per scardinare una volta per tutte il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti.

I cdr con il Sindacato ribadiscono che le redazioni e il confronto quotidiano fra colleghi rappresentino un baluardo occupazionale e professionale però all'interno di un sistema produttivo certo flessibile, ma che non può e non deve reggersi sullo schiavismo dei collaboratori esterni e sull'erosione continua dei posti di lavoro dipendente.

La buona informazione è l'unica arma per vincere la sfida in atto e recuperare quote di mercato: ma va retribuita in modo equo e dignitoso.

Solo in questa cornice lo smart working è opportunità di crescita e di sviluppo e non una corsa a eliminare diritti e conquiste sindacali.



Cdr veneti

