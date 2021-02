JESOLO

Jesolo si riconferma Comune virtuoso, addirittura migliorando il risultato dell'anno precedente. Anche nel 2020 il Comune jesolano si qualifica ente pubblico virtuoso nell'ambito dei pagamenti della pubblica amministrazione. A certificare il risultato sono i numeri: nel 2020 l'amministrazione ha saldato le fatture in un tempo medio di 15 giorni, in miglioramento rispetto ai 18 giorni del 2019 e in ogni caso molto in anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni previsto dalle normative nazionali. Come se non bastasse il buon andamento sul fronte dei pagamenti ha generato riflessi positivi anche sul fronte dei debiti pregressi: al 31 dicembre 2020 nel bilancio jesolano risultava infatti da saldare un importo di 91,96 euro su un totale di circa 30 milioni di euro di fatture già pagate nel corso dell'anno. In più il risultato della gestione si traduce in un ulteriore vantaggio per l'ente, che avendo debiti pregressi irrisori non deve ricorrere all'accantonamento di risorse nel fondo di garanzia debiti commerciali del bilancio di previsione 2021, circostanza che a livello pratico evita di dover vincolare delle somme al pagamento dei debiti, limitando spese e investimenti. A sottolineare il lavoro degli uffici è stato il sindaco Valerio Zoggia: «Non tutti gli enti spiega il sindaco riescono a raggiungere questo risultato, nel nostro caso in un anno siamo riusciti anche a migliorarci riducendo ulteriormente i tempi di attesa, è un risultato del quale siamo orgogliosi, il merito è degli uffici che seguono scrupolosamente le pratiche previste».

Sulla stessa scia l'assessore al Bilancio Esterina Idra, che sottolinea come questa efficienza rappresenti un sostegno alle imprese che lavorano per l'ente. «Il bilancio e la finanza pubblica dice l'assessore - sono alla base del funzionamento di ogni pubblica amministrazione; comprenderne i meccanismi è importante per avere un'idea chiara sui risultati, la performance che gli enti sono in grado di raggiungere. I numeri ci dicono che Jesolo è un ente virtuoso, che paga i suoi debiti nei confronti di chi fornisce servizi in tempi più rapidi rispetto ai limiti stabiliti dalle normative nazionali e, così facendo evita di incorrere in sanzioni. Una pubblica amministrazione efficiente e snella favorisce il sistema economico a dà anche garanzie a chi lavora sul territorio e per il territorio. Jesolo fa proprio questo, è dalla parte delle imprese e, quindi, anche dei lavoratori».

