Comune, altolà leghista a Brugnaro

NESSUN ACCORDOVENEZIA «Con il sindaco Brugnaro ad oggi non c'è nessun accordo per le amministrative né è scontato che ci sarà come qualcuno crede. Nel caso, gli chiediamo pari dignità e che sia riconosciuto il nostro programma». Due giorni dopo la discesa in campo bis del sindaco Luigi Brugnaro, che aprendo il Punto comune di via Poerio a Mestre ha ufficializzato quella ricandidatura già annunciata da mesi, sceglie di uscire allo scoperto Andrea Tomaello, da tre mesi commissario provinciale della Lega. Il 29enne di Mirano è uomo di...