LA RICORRENZA

VENEZIA Cinquant'anni di storia, celebrati ieri nel ricordo di quel lontano 10 dicembre 1971, quando venne acquistato il primo volume: la Costituzione italiana commentata con le decisioni della Corte costituzionale, opera edita da Utet e coordinata dal costituzionalista Carlo Lavagna. Per la biblioteca del Consiglio regionale del Veneto tutto è partito da lì. Da nucleo iniziale di testi e riviste giuridiche, a servizio dell'ufficio legislativo del nascente parlamentino di Palazzo Ferro Fini, la documentazione è arrivata a contare un catalogo di 17mila volumi, 526 riviste e 85mila articoli a spoglio. Da quegli spazi, il patrimonio bibliotecario del Consiglio si è poi trasferito nel 93 nella sede in bacino Orseolo, nell'ex Banco di Napoli, contando su un moderno sistema di catalogazione informatica ed una sala di lettura dedicata a Valeria Solesin. Una struttura che oggi mette a disposizione degli utenti un catalogo on line e che come evidenziato dal segretario generale del Consiglio, Roberto Valente a breve ospiterà pure il Fondo Tomelleri, con i documenti del primo presidente della Regione. «È qui presente anche un fondo antico», hanno ricordato Giovanni Sordini, bibliotecario e ha detto Aldo Solimbergo, fino al 2006 a capo della biblioteca.

«L'augurio è che questo spazio sia utilizzato anche dai ragazzi», ha concluso il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti.

Marta Gasparon

