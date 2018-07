Compagnia col vento in poppa l'obiettivo è triplicare l'offerta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOGENOVATredici nuove navi tra il 2017 e il 2023 per un investimento complessivo di 11,5 miliardi di euro. Il piano industriale di Msc Crociere mira a triplicare l'offerta della compagnia abbracciando tutti i continenti.Tutti gli indicatori dicono che il settore delle crociere è in espansione, che sono sempre di più, in Europa come in America o in Asia coloro che scelgono la crociera per andare in vacanza.IN SERVIZIO FINO AL 2050Gli studi di settore posti alla base del piano industriale della compagnia del l'armatore Gianluigi Aponte...