Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOVENEZIA Tre nuovi pianini sono stati approvati dalla Giunta, d'accordo ovviamente con la Soprintendenza per cercare di regolamentare nel modo più stretto possibile l'occupazione del suolo pubblico. Un problema particolarmente sentito in città, soprattutto adesso che con le misure per la ripresa economica post lockdown l'amministrazione ha concesso aumenti di plateatico anche importanti.In particolare i tre pianini approvati...