VENEZIA Sta per chiudere i battenti Rizzo dolciumi in Salizada San Lio, l'ultimo nato dei quattro negozi di caramelle, cioccolatini e articoli da regalo della famiglia Rizzo.

Aperto meno di tre anni fa in una zona di forte passaggio, il negozio resisterà fino a dopo Pasqua ma sulla vetrina già capeggia il cartello Affittasi. «La proprietà dell'immobile ha ovviamente necessità di trovare un nuovo locatario quindi ci ha chiesto di mettere in evidenza l'annuncio con il numero di telefono da contattare per chi fosse interessato a prendere in affitto l'immobile - spiega Nicola Rizzo che, con i fratelli Guido e Michela gestisce i sei negozi Rizzo presenti in città - In un momento storico così difficile come quello attuale, quattro negozi di cioccolatini, caramelle e articoli da regalo della stessa azienda sono davvero troppi e non più sostenibili, quindi abbiamo deciso di lasciare l'ultimo nato per mantenere i negozi maggiormente radicati sul territorio. È una semplice scelta aziendale».

Chiuderà quindi la bottega a San Lio ma resteranno aperti la storica confetteria a San Leonardo, nata nel 1976 in un locale limitrofo all'attuale; Rizzo dolciumi in calle dei Fabbri, aperto nel 1993 e il negozio in Calle dei Botteri risalente al 2007. Il 7 febbraio 2020 la famiglia Rizzo aveva inaugurato in rio terà San Leonardo un nuovo punto vendita con annesso laboratorio dedicato alla produzione artigianale e a chilometro zero di pane, pizza e pasticceria, un negozio di vicinato per i veneziani con un'offerta di qualità anche per i turisti. «In questa nuova bottega in cui vendiamo anche salumi e formaggi d'eccellenza italiana - aggiunge Nicola - abbiamo installato tre grandi monitor su cui scorrono, oltre a filmati culturali dedicati alla nostra città, anche immagini in diretta streaming provenienti dal laboratorio».

Il negozio laboratorio si è andato ad aggiungere alla rivendita di pane, pizza e dolci già presente alla Ca' d'Oro e ha, per così dire, sostituito la bottega storica, sempre a San Leonardo, chiusa quattro anni fa. «Mio padre e i miei zii per un periodo hanno vissuto a Buenos Aires in Argentina dove gestivano una rinomata gelateria e pizzeria. Non appena si è presentata l'occasione di aprire un panificio in città hanno preferito tornare a Venezia. Tutti noi, da sempre, crediamo in Venezia investendo anche con iniziative sociali come il restauro, una decina di anni fa, di tre vere da pozzo a San Marcuola, Santa Sofia e Santi Apostoli» conclude Nicola.

