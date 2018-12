COMMERCIO VENEZIA Sbarca a piazzale Roma, in fondamenta Santa Chiara 510 per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOVENEZIA Sbarca a piazzale Roma, in fondamenta Santa Chiara 510 per la precisione, il negozio Dm, la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa.L'appuntamento per l'inaugurazion è fissato per sabato 15 dicembre. All'apertura sarà presente Benjamin Schneider, direttore marketing e acquisti di dm per l'Italia. Il nuovo punto vendita, il terzo in Veneto e il diciassettesimo in Italia, è collocato vicino alla Coop e rientra in un ampio progetto di espansione del Gruppo Dm, che prevede...