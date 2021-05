Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOVENEZIA Procedure più snelle per la concessione di plateatici anche in deroga ai regolamenti comunali. Ovviamente, solo per la fase di emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova l'economia di Venezia e dell'Italia intera. Poiché esistono ancora forti limitazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e che questa non è ancora consentita all'interno dei locali, la Giunta su proposta dell'assessore al Commercio,...