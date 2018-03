COMMERCIO IRREGOLARE VENEZIA Anche in questi giorni di tempo uggioso i venditori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIO IRREGOLAREVENEZIA Anche in questi giorni di tempo uggioso i venditori abusivi stranieri non allentano la presa e continuano ad infestare le zone di piazza San Marco e riva degli Schiavoni. Nel corso degli ultimi giorni, considerato anche il cospicuo afflusso di turisti, i carabinieri della Compagnia di Venezia hanno effettuato numerosi controlli nei confronti degli abusivi itineranti, anche perché in città non ce ne possono essere di regolari, essendo il commercio itinerante vietato per legge su tutta Venezia. Come sempre,...