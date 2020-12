COMMERCIO

VENEZIA In attesa di tempi migliori quello alle porte sarà un Natale difficile e sottotono, che in provincia di Venezia avrà come ricaduta un rallentamento generale dei consumi pari al 20% rispetto al precedente. A confermare un dato negativo ampiamente atteso dai commercianti veneziani è la Confesercenti Metropolitana che, come ogni hanno in questo periodo , ha reso noti i risultati di un sondaggio effettuato dalla SWG su un campione rappresentativo di circa 400 consumatori per tastare il polso della situazione in vista del periodo tradizionalmente dedicato agli acquisti natalizi, da sempre cruciale per gli esercenti e per sondare l'andamento generale dei consumi.

L'ANALISI

Un sondaggio i cui risultati quest'anno sono pesantemente influenzati dalla pandemia da Coronavirus che nei consumatori veneziani ha generato un'ansia diffusa , che ha ripreso a crescere con l'arrivo della seconda ondata del virus e che per un intervistato su 3 si è tradotta in una minore propensione agli acquisti nel timore di andare incontro a crescenti difficoltà finanziarie e che i propri risparmi non siano sufficienti a fronteggiare le proprie esigenze economiche.

L'incertezza sul futuro e le forti limitazioni in alcune attività produttive e negli spostamenti, dovute all'adozione delle misure di contenimento del contagio da Covid, peseranno negativamente sugli acquisti natalizi con il risultato che quasi il 60 % dei consumatori veneziani dichiara che spenderà meno dell'anno scorso. A causa di una minore disponibilità economica o di un atteggiamento estremamente prudente da parte delle famiglie veneziane che hanno modificato le proprie priorità di spesa, la spending review natalizia interesserà sei consumatori su dieci e tutte le tipologia di regali, che per il Natale si concentreranno su prodotti enogastronomici , abbigliamento, libri e giocattoli, sacrificando invece le spese per arredamento, viaggi, gioielli, accessori moda e trasporti, con una spesa procapite stimata da Confesercenti in circa 135 euro, mentre il parziale lock down assesterà un duro colpo ai pranzi natalizi ed ai cenoni di Capodanno.

BOOM ONLINE

Rispetto ad un anno fa, questo Natale che coincide in pieno con la seconda ondata di Covid, sarà ricordato anche per la diffusione dello smart working e le sue ripercussioni sui consumi ma soprattutto per l'esplosione degli acquisti on line, che passeranno dall' 11% al 48% della spesa complessiva , una tendenza che si sta riverberando negativamente sia sugli acquisti nei grandi centri commerciali che in quelli effettuati direttamente nei negozi di vicinato, che lo scorso Natale erano stati scelti da un veneziano su tre e quest'anno saranno utilizzati solo da un consumatore su cinque. Una tendenza che appare inarrestabile e che sopravviverà alla pandemia che ha avvantaggiato soprattutto le piattaforme on line più grandi che hanno assunto un predominio monopolistico del mercato del commercio on line, tanto da spingere Confesercenti a chiedere (inutilmente) al Governo, di porre un freno alla gigantesca macchina del Black Friday, ormai diventato il prologo degli acquisti natalizi.

«MISURE URGENTI»

Sulla base dello scenario tracciato dall'indagine affidata a SWG, Confesercenti Metropolitana chiede al Governo l'adozione di misure urgenti a sostegno delle piccole e medie imprese. «Per gli esercenti si pone un grande problema di liquidità che deve essere affrontato subito e che riguarda la tempestività e l'inadeguatezza dei ristori promessi dal Governo sottolinea Maurizio Franceschi , direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo perché da questo dipenderà la sopravvivenza delle nostre imprese. Ma da soli i ristori non basteranno a salvare il tessuto produttivo locale e dovranno essere accompagnati da una moratoria fiscale, attraverso un annullamento totale della tassazione, che deve essere applicato soprattutto per le aziende che in questo periodo non hanno letteralmente fatturato. Basta fare un giro in centro storico a Venezia per rendersi conto di quali sono».

Paolo Guidone

