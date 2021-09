Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DUNA VERDENon si ferma la lotta della polizia locale di Caorle contro il commercio abusivo sulle spiagge. Sfruttando le telecamere intelligenti in grado di leggere le targhe dei veicoli che entrano nel territorio comunale, gli agenti hanno individuato lunedì mattina, a Duna Verde, una serie di vetture inserite in una black-list, essendo state utilizzate da venditori abusivi per il trasporto delle merci destinate alla vendita sul litorale....