VENEZIA L'Unesco sfratta dallo storico Palazzo Zorzi l'associazione dei Comitati privati internazionali per la Salvaguardai di Venezia. L'ufficio regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa ha chiesto ai Comitati privati di andarsene, liberando i locali che fungono da sempre loro sede, grazie a una storica partnership.

Una richiesta ancora non formalizzata, causata dall'impossibilità dei comitati privati di aumentare le spese di gestione, dando il 25 per cento dei 6-7 milioni di euro raccolti l'anno all'Unesco. Per non penalizzare i restauri dei beni veneziani l'associazione sta pertanto cercando una nuova sede dove poter continuare a lavorare, coordinando i lavori.

La notizia è stata data ieri all'Ateneo Veneto nel corso della tavola rotonda promossa dal Corso di Storia Veneta 2020 e coordinata dalla presidente Paola Marini, sul tema La tutela e il recupero di Venezia oggi. Protagonisti i rappresentanti dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia che hanno illustrato la declinazione contemporanea degli interventi a sostegno del patrimonio artistico cittadino e dell'ecosistema lagunare: Amici dei Musei e Monumenti Veneziani (Daniela Manzoni Suppiej); Cavalieri di San Marco (Giuseppe ed Emilio Vianello); Centro Tedesco di Studi Veneziani (Petra Schaefer); Comitato Italiano per Venezia (Luigino Rossi); Fondazione svizzera Pro Venezia (Giordano Zeli); Istituto Veneto dei Beni Culturali (Federica Restiani); Save Venice (Melissa Conn); Uia (Michele Gottardi); Venice Gardens Foundation (Adele Re Rebaudengo); Venice in Peril (John Millerchip).

«Dopo 50 anni di lavoro sono ancora attivi in difesa di Venezia 21 comitati di 11 nazioni ha affermato Marini -, e sono questi numeri straordinari, con 800 interventi ogni anno per 3-4 milioni di euro. L'attività dei comitati oggi non si limita al restauro, si occupano anche di formazione, ricerca, pubblicazioni. L'idea che portiamo avanti è quella di una città viva e vivente, non musealizzata. Le ultime gravissime inondazioni ci hanno resi più sensibili, ci siamo resi conto di non essere sufficientemente attenti come cani da guardia. Dovremo fare di più per una vera messa in sicurezza di Venezia». Ci sono alcune associazioni, come Venice in peril, che dagli iniziali restauri classici di chiese e monumenti ora, essendo una piccola organizzazione, preferisce sostenere progetti minori che possono essere eseguiti senza troppi ostacoli burocratici, come il restauro di dipinti, mobili, ceramiche, manoscritti, a cui affiancano allestimenti di mostre e conferenze a Londra su argomenti veneziani. A breve spera di iniziare il restauro della tomba di Canova nella chiesa dei Frari. La fondazione Svizzera pro Venezia è passata dall'emergenza a un progetto culturale, finanziando progetti di opere realizzate da artisti svizzeri. Molto viva è anche l'attività degli Amici dei Musei che, con i suoi 300 soci e 20 volontari, come quella di Uia che alla formazione dei restauratori ora dedica l'intera attività, favorendo l'esperienza in cantieri e in aziende specializzate in restauro. L'ultima nata, Venice Garden Foundation, ottenuta la concessione dei Giardini Reali per 25 anni, dopo il restauro e la loro restituzione ai veneziani, si dedica alla loro guardiania e conservazione, svolgendo anche ricerca botanica.

