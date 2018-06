Comicità spericolata in una Italia surreale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se rubare alle banche pare non sia un delitto, più grave è invece confidare che una storia spericolata quanto illogica possa venire corretta dall'esagerazione comica. In breve: un giovane disoccupato, con fidanzata che lo definisce un fallito, va a chiedere un prestito in banca con la pistola del padre che poco prima ha tentato il suicidio. Consegnati i soldi (che si scoprirà non erano della banca, ma di chi lo perseguiterà), si trova alle costole una giovane divetta che pensa di sfruttare l'evento per farsi pubblicità e avere più...