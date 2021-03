Comelico

Neeve, al nevi: neve. Maiuthleia: nevicata a fiocchi radi. Todal: neve gelata. Sirocu: neve pesante. Sonfdu: neve portata dal vento. Sbroilu: neve farinosa.

Feltrino

Foliscoléa: nevicata a fiocchi radi. Neveghéa a straze: neve a grosse falde (come gli stracci). El balinéa: neve gelata. Siròca: neve pesante. 'Na sbròtega: neve mista ad acqua.

Ampezzo

Zi a todo: camminare sulla neve dura. Sfondorà: camminare sulla neve fresca. Vien so fioche come panejiéi: neve a grosse falde (come i pannolini). Zi intorno con sto jonfedo se jaza ra perera: ad andare in giro con la bufera di neve, ci si ghiaccia la testa.

Agordino

El fidischéa, el gratoléa: nevicata a fiocchi radi. Nef a scarpét: neve a grosse falde (come scarpe). Nef giazada, nef a garniei: neve gelata. Nef bagnada: neve pesante. Nef gonfedada, nef ventada: neve portata dal vento. La vien du mista: neve mista ad acqua.

Zoldo

Sgarnìsole: nevicata a fiocchi radi. La vien du a zope: neve a grosse falde (come zolle). Tùmega: neve pesante. Slafa: neve mista ad acqua.

Carnia

Nêf, nìaf, neveâ, sblancjâ: neve. Fulishiâ: neve a fiocchi radi.

Val di Fassa

Neif: neve. Belie: neve dura e granulosa. Breda: crosta di neve. Neif ventèda: neve portata dal vento. L Mesceida: neve mista ad acqua.

Val Badia

Al nëi ciamajes: neve a grosse falde. Nëi dlaciada: neve gelata. Nëi plomia: neve pesante. Nëi gunfedada, n gunf de nëi: neve portata dal vento.

