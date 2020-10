Come tanti mi dichiaro veneziana pur vivendo in un'altra regione, l'amore e le affinità elettive con la Città di San Marco mi portano a sentirmi parte di questo luogo poiché il mio cuore batte a e per Venezia; ho perfino cercato lavoro in laguna per potermi trasferire ma come per tutti non è cosa facile. Ma ecco perché scrivo... Lunedì 28 settembre mi è stata recapitata a casa una multa da parte della Polizia locale del Comune di Venezia perché il 1 agosto u.s. sul Ponte della Libertà procedevo con la mia automobile a ben 10 Km orari in più rispetto il consentito. Ieri mi sono affrettata a pagare quanto dovuto. Un senso di frustrazione però mi ha pervaso poiché per l'ennesima volta ho potuto constatare che la legge non è uguale per tutti. Questo è risaputo ma non per questo quando ci tocca da vicino è meno mortificante, è la solita storia; io pago le tasse sto alle regole, il mio senso civico è a detta di amici e famigliari fin troppo accentuato e l'amore per Venezia smisurato. Ed ecco il punto: dopo l'alta marea di novembre mi sono precipitata a Venezia con mio marito e mia figlia per prestar soccorso a chi ne aveva bisogno, privati, commercianti e chiese e ho fatto piccoli acquisti e sono andata a mangiare fuori per dare una mano concreta a chi si trovava in necessità. La stessa cosa la scorsa estate; con la mia famiglia potevamo scegliere tante destinazioni per le ferie ma Venezia con il Covid 19 - ci siamo detti - sta attraversando un periodo di crisi forse mai sperimentata e allora ancora una volta ci siamo detti andiamo nella nostra Venezia e nel piccolo aiutiamo la città e così oltre a piccoli acquisti (purtroppo non siamo abbienti), ancora una volta abbiamo frequentato ristoranti e bar e poi ancora i musei di Piazza San Marco e Cà Rezzonico che abbiamo vistato più e più volte ma davvero - abbiamo detto - diamo una mano alla città. Perfino il mio 5 x 1000 è destinato ai Musei Civici Venezianipoi ecco la multa e un senso di tradimento. Io certo ho sbagliato con i miei 10 Km orari in più del consentito ma ho pagato, poi mi dico ho davvero danneggiato la città con questo mio comportamento? Fai mente locale e ti rendi conto che le regole non valgono per tutti. È possibile che la nostra Venezia debba subire l'onta dei venditori abusivi e di chi ogni sera danneggia davvero la città vendendo gli elicotterini luminosi che deturpano ogni campo e la magnifica piazza San Marco con queste oscenità indegne di un luogo consacrato alla bellezza? E perché questi individui non sono soggetti a multe e allontanamenti (definitivi)? Loro non contravvengono alla legge? Loro pagano le tasse come i commercianti veneziani? Ne dubito. E poi ancora gli accattoni e i venditori di lucchetti e bracci estendibili per i selfie ad ogni angolo della città, sempre negli stessi posti da anni, ben visibili dalle Forze dell'Ordine; anche per loro non c'è legge o contravvenzione? Quando vedrò cacciati i venditori e gli accattoni, quando chi nuoce davvero alla città verrà multato e allontanato allora la mia frustrazione e quel senso di tradimento forse passerà. Spedirò questa mia lettera al Sindaco rieletto Dott. Brugnaro e al mio Presidente Zaia di cui sono per altro una sostenitrice sentendomi veneta nel cuore ed essendo iscritta alle Tose di Zaia. Attendendo una loro risposta.

