Come sta cambiando il concetto di lavoro e quali prospettive si aprono? Il mondo del lavoro oggi è plurale e complesso, e la vecchia distinzione tra lavoro dipendente e autonomo non è più sufficiente. Oltre la subordinazione è il titolo del Convegno che si svolgerà oggi a Ca' Foscari, nell'ambito delle attività del Master in Diritto del lavoro e in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Il tema riguarda le categorie del lavoro, le sue varie tipologie: subordinato ma anche autonomo, coordinato, etero-organizzato. La regolazione del lavoro, attraversata da inedite tensioni prodotte dai profondi mutamenti dei sistemi economici e sociali, incardinata sulla nozione di subordinazione, chiede ormai di essere ripensata per rispondere ai bisogni di protezione sociale espressi dal mondo del lavoro, nella prospettiva - auspicata dall'OIL nel suo rapporto sul futuro del lavoro - di una garanzia universale indipendentemente dallo status contrattuale del lavoratore. Se il secolo breve è stato il regno della subordinazione, simboleggiata dalla fabbrica fordista e dal relativo compromesso sociale, il nuovo secolo si è aperto all'insegna del superamento di quel paradigma con una lunga ed incerta transizione che oggi incrocia la rivoluzione digitale, portatrice di un ambivalente messaggio di liberazione del lavoro dalle costrizioni del vecchio ordine, ma anche di un neo-assoggettamento dell'uomo alle tecniche di produzione. Le piattaforme digitali, icona del nuovo capitalismo, liberano energie e capacità di intraprendere inediti percorsi lavorativi, ma al contempo riproducono meccanismi di dipendenza e di precarietà: da Uber a Foodora la giurisprudenza in tutti i sistemi giuridici si interroga se si tratti di lavoro subordinato, e quindi tutelato, o di lavoro autonomo, escluso dalle protezioni del diritto del lavoro. Invece di rimanere imprigionati in questa alternativa si può coltivare la tendenza ad andare oltre la subordinazione verso un sistema plurale e modulato di tutele del lavoro in generale. In questo contesto la subordinazione è sottoposta ad una duplice torsione: da un lato l'economia delle piattaforme (e più in generale la fabbrica 4.0) imprime al lavoro dipendente fisionomie che poco hanno a che vedere con il passato (si pensi allo smart working e alla possibilità di svincolarsi da rigidi obblighi di spazio e tempo nella prestazione). Dall'altro lato il tradizionale rapporto di lavoro subordinato scopre di non essere più la figura egemone del mondo del lavoro, mentre il lavoro autonomo di nuova generazione bussa alla porta del diritto del lavoro per reclamare tutele tradizionalmente appannaggio dei soli dipendenti. Si spiega così la recentissima legge sui diritti minimi per i riders autonomi, che prevede opportune garanzie specie in materia di compenso e di salute e sicurezza, e così dicasi per la legge che nel 2017 ha per la prima volta affrontato il tema delle tutele del lavoro autonomo non imprenditoriale, peraltro con una impostazione generalista e poco efficace. Molti lavori autonomi economicamente dipendenti e l'intero mondo dei free lancer chiedono riconoscimento normativo e rappresentanza degli interessi. Manca tuttavia una legislazione che estenda in modo espresso le prerogative sindacali ai lavoratori autonomi, mentre la Corte di giustizia europea ha ribadito che la contrattazione collettiva a favore di prestatori indipendenti confligge con il diritto della concorrenza. Cosa significa allora andare oltre la subordinazione? Significa superare la rigida dicotomia tra subordinazione e autonomia e prendere atto che la tutela del lavoro deve applicarsi a 360 gradi (come prevede la nostra costituzione). È un programma di politica del diritto che attende di essere realizzato compiutamente, per far sì che l'antica idea di animal laborans venga sostituita con la filosofia dell'homo faber, il lavoratore del domani pienamente integrato nei sui diritti di cittadinanza economica e sociale.

*Ordinario di diritto del Lavoro

Università Ca'Foscari Venezia

