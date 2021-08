Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Come si sa l'edilizia è uno dei settori portanti e strategici della nostra economia, ma deve fare i conti con le normative sulla pianificazione urbanistica perché da un lato il cittadino ha diritto di costruire e dall' altro ciò deve avvenire in maniera coordinata per garantire tutti, quello che si chiama interesse pubblico. In questo quadro non è facile contemperare gli interessi che spesso appaiono contrapposti, e l'esperienza di questi...