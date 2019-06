CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come si collocano manifestazioni come il Salone di Venezia nel panorama economico adriatico ed europeo? Ne parliamo con Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, persona che da anni ascolta il polso del settore.«Indubbiamente - dice - questa è una fase di ripresa del mercato nazionale anche se molto lenta e graduale. Per i porti turistici, negli ultimi tre anni c'è stata una crescita annuale del volume d'affari di circa il 3 per cento però questo venendo da una lunga crisi decennale. Eventi come quello di Venezia, non troppo grandi,...