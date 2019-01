CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come sarà questo anno nuovo? Esausti dopo tanti auguri fatti e ricevuti, e confusi dalla montagna di previsioni degli esperti della politica, dei guru della finanza e dei maghi dell'astrologia, ci rifugiamo nella saggezza dei filosofi, non per trarne conforto, ma almeno per uscire - temporaneamente - dalla palude acritica dei luoghi comuni. Ed è motivo di orgoglio constatare che in un settore dominato dagli illuministi francesi, dagli idealisti tedeschi e dai pragmatisti anglosassoni, nessuno ha trattato questo argomento con più incisivo ed...