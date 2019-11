CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come possiamo ridurre il dolore da dentro? Bisogna ascoltarlo: che cosa ci sta dicendo il nostro corpo, attraverso questo segnale antico e potente? Il dolore è essenziale per la nostra sopravvivenza, quando è acuto. Può diventare un nemico crudele e ottenebrante, quando diventa cronico. Ancor più quando diventa malattia in sé (neuropatico). Ecco le domande chiave: dov'è l'incendio biologico (infiammazione) che lo causa? In quali organi? Quali fattori lo peggiorano, quali potrebbero ridurlo? La diagnosi precoce e la cura dei fattori che...