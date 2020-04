Come noto a tutti in Veneto arrivano circa 70 milioni di presenze turistiche (ufficiali...) e il 50% va a Venezia; nel contempo il Veneto risulta essere la Regione più visitata del Paese, quindi il Turismo è un pilastro per il Veneto, ma il Veneto è un pilastro per il Turismo di tutto il Paese. In questo perimetro esiste una nicchia di pregio che è il turismo Termale e del Benessere dove, di nuovo, il Veneto è un pilastro dell'industria delle Terme Italiane. Un unicum anche a livello Europeo poiché la regione dispone di oltre 100 centri termali, tutti dotati di servizi alberghieri interni, di stabilimento termale e centro benessere. Solo nel bacino delle Terme Euganee (Abano, Montegrotto, Battaglia e Galzignano) operano circa 150 centri, i quali da soli ed escludendo le presenze di Venezia- attirano quasi 3.500.000 di presenze turistiche annuali, ciò significa il 10% delle presenze dell'intera Regione. È una nicchia, ma di pregio e high spending, rispetto alle visite frettolose di poche ore della magica Venezia, dove le competenze degli Operatori Termali Veneti sono enormi, con un indotto in termini occupazionali elevatissimo e tradizione centenaria. Ma questo mondo rischia di essere devastato se non intervengono provvedimenti strutturali che non sono riconducibili a dare liquidità alle imprese con Decreti in successione un po' confusi: necessita un sicuro supporto per il rafforzamento del capitale per imprese che perderanno patrimonio per mesi e che dovranno affrontare notevoli investimenti per adeguarsi al post Coronavirus. Il mondo del Termalismo e del Benessere in Veneto (ma non solo in Veneto) deve essere ripensato con un'ottica di lungo periodo, cogliendo le tendenze del moderno benessere e diventando anche il luogo della prevenzione e della riabilitazione, che oggi può rispondere alle necessità post Coronavirus ma in breve tempo potrebbe diventare un modello sia di turismo sanitario che di medicina del territorio senza eguali a livello internazionale. Bisogna mettere a sistema le terme venete con le università e con il sistema sanitario di questa Regione, già oggi per alcuni aspetti all'avanguardia ma non ancora completamente integrato. In questo scenario è evidente che con urgenza andrebbe analizzata a fondo l'ipotesi di richiedere la Crisi di Filiera TurismoTermalismo Veneto. Un progetto straordinario che trova ampie basi normative e che consentirebbe, con un duro lavoro di almeno due anni, di riposizionare il Turismo-Termalismo Veneto; solo uno strumento potente e gestito in modo solido dalla Regione in accordo con Stato-Associazioni-Sindacati potrà affrontare questa epocale crisi delle filiera turistica- termale veneta. La Regione Veneto si sta dimostrando particolarmente proattiva in queste drammatiche settimane ed ha le competenze e gli strumenti per lanciare un progetto straordinario in uno scenario che rischia di lasciare cenere e macerie per anni. Federterme c'è ed è disposizione del Sistema Territoriale Veneto per supportare un tale progetto.

*Presidente Federterme (Confindustria)

