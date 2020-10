Attenzione ai comportamenti scorretti degli agenti porta a porta a caccia di nuovi clienti per il mercato libero dell'energia. Ma come tutelarsi dai furbetti delle forniture di luce e gas? Ai venditori che vogliono visionare le bollette e non danno riferimenti precisi su chi sono va sempre chiesto il cartellino identificativo, tanto per iniziare. Bisogna fare molta attenzione anche perché in bolletta, non tutti ne sono a conoscenza, vengono riportati i dati utili a effettuare un cambio di fornitore. Non mancano poi i falsi tecnici che fotografano il contatore per eseguire in un secondo momento il passaggio di nascosto, pure se non richiesto. A questo proposito vale la pena di ricordare che degli aspetti tecnici si occupano esclusivamente le aziende di distribuzione che gestiscono la rete elettrica o del gas e queste, solitamente, prendono appuntamento per telefono prima di inviare un loro addetto al domicilio dell'utente. Non è finita qui. Oggi c'è persino chi richiede un anticipo in denaro per il cambio di contratto (i venditori tuttavia non sono autorizzati a riscuotere o restituire somme in contante a domicilio). E ci sono gli agenti che insistono sull'obbligo e l'urgenza di cambiare fornitore per via della chiusura del mercato di maggior tutela, chiusura che però non sarà operativa fino al 2022, dunque c'è tempo. O quelli che dicono di lavorare per una compagnia nota e invece operano per conto di realtà meno conosciute: al momento di controllare la documentazione che illustra l'offerta è il caso di assicurarsi che i loghi riportati sulle pagine siano quelli ufficiali della società per cui l'agente dice di lavorare.

GLI SCONTI

Conviene diffidare infine da coloro che promettono sconti esorbitanti sulla bolletta: sempre meglio richiedere informazioni il più dettagliate possibile sulle componenti di prezzo sulle quali andrebbero a incidere gli sconti pubblicizzati. Chiaramente sono soprattutto i più anziani a cadere nei tranelli degli agenti porta a porta, ma accade anche che utenti più navigati abbocchino a offerte male imbastite che non lasciano poi traccia sulle bollette. Gli assalti però non arrivano solo dal citofono. I trader scorretti usano altrettanto abilmente telefono e canali online per entrare nelle case delle persone e spesso è proprio così che riescono a conquistare la fiducia dei clienti più giovani. Per evitare cattive sorprese, è attivo il nuovo indice Selectra lanciato a luglio da Staffetta Quotidiana, indicatore che osserva l'andamento delle offerte di energia elettrica sul mercato libero residenziale per consentire alle persone di orientarsi più facilmente e misurare i vantaggi di un eventuale cambio di contratto. L'indice viene aggiornato con cadenza bisettimanale e può essere consultato sul web.

