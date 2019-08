CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come imparare bene una lingua straniera? O almeno i fondamentali che aiutino a viaggiare e a comunicare in modo adeguato? La questione è importante per la maggioranza degli italiani di ogni età, piuttosto deboli su questo fronte. La buona notizia è che ci sono varie app che ci aiutano a imparare, usando l'amato e portabilissimo smartphone. La più usata nel mondo è Duolingo, ottima. Lo dico da utente, grazie al passaparola di un amico con figli svegli. La strategia didattica è facile e divertente, attraverso modalità che applicano...