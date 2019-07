CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come ha spiegato Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, alla Camera ed al Senato nel novembre 2014 «il clima della Terra è sempre cambiato. Oggi noi pensiamo che se non facessimo nulla e se tenessimo l'anidride carbonica (CO2) sotto controllo, il clima della Terra resterebbe invariato. Questo non è assolutamente vero. Vorrei ricordare che durante l'ultimo milione di anni la Terra era dominata da periodi di glaciazione in cui la temperatura era di meno 10 gradi, tranne brevissimi periodi in cui c' è stata la temperatura che è quella di...