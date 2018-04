CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come è stato scoperto il Viagra? Per un caso molto fortunato, perché il farmaco era in sperimentazione vascolare nei pazienti con ipertensione polmonare. «Pazzesco, dottore: avevo due piedi in fossa, mi sentivo senza speranza e stanotte il miracolo. Dove stavo più morto son resuscitato!». «Non ci potevo credere! Ma se lei mi fa fare da cavia a dieci farmaci come questo, io mi candido subito!». «Eppur si muove! Miracolo!». «Nun ce potevo credere: stavo morto da anni e ora me sento che sto vivo!». «Mi ero rassegnata: di far l'amore...