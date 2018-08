CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come dice la vecchia canzone alpina? Bombardano Cortina. Oilà! Dicon che gettan fiori, oilà!- Tedeschi traditori- È giunta l'ora, è giunta l'ora- subito fora- subito fora dovete andar! Cambiano i tempi per fortuna e qualche accomodamento si è compiuto. Anche nella tradizione dei cori. Oggi si preferisce sostituire tedeschi con un più vago nemici. Meglio così per gli amici di Oltralpe, d'Ampezzo e per la nostra Italia. Non c'è proprio bisogno di rimestare nel letamaio dei nazionalismi con il suo fetore fatale. Due guerre mondiali ci...