Com'è glamour la marijuana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTO«Per me entrare in un negozio Bulgari è come visitare la più bella esposizione di arte contemporanea». La frase è di Andy Warhol, pittore, regista, attore, influencer potentissimo e ante litteram, uno dei più grintosi personaggi del XX secolo. Uomo di gusti raffinati, aveva una vera passione per i gioielli della maison romana che collezionava e perfino ritraeva nelle sue opere. È ispirata a Warhol e ai mitici Anni 80, a quella spensieratezza e quella eccentricità, la collezione di alta gioielleria Wild Pop presentata ieri in...