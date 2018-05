Colto da un malore mentre sta nuotando, turista tedesco perde la vita a 86 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVALLINO-TREPORTIMalore fatale mentre nuota in mare, muore sotto gli occhi di decine di turisti. La tragedia è avvenuta attorno alle 17 di ieri nel tratto di spiaggia antistante a Punta Sabbioni. La vittima è un turista tedesco di 86 anni, da qualche giorno in vacanza con il figlio al campeggio Marina di Venezia. Ieri pomeriggio l'uomo è entrato in acqua per concedersi un bagno refrigerante, ma una volta fatte alcune bracciate ha perso i sensi. A dare l'allarme sono stati i turisti che hanno visto il corpo dell'anziano galleggiare senza...