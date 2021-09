Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSUn colpo da zang tumb tumb. Chissà se Filippo Tommaso Marinetti, padre concettuale del Futurismo, avrebbe commentato in questo modo. C'è quasi da scommettere. Il colpo è quello messo a segno dal Museo del Novecento di Milano che ha ottenuto in comodato d'uso gratuito, per cinque anni prorogabili, la prestigiosa collezione Mattioli di opere di maestri futuristi, che vanta un tesoretto di 26 opere inestimabili, tanto che nel 1973 lo...