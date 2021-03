Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PER LE FESTEEsattamente come per i panettoni, anche la colomba sta diventando terreno di sperimentazione e nuova passione per i cuochi. Per non parlare dei pizzaioli. Se questi ultimi però hanno un rapporto quotidiano con la lievitazione, nella cucina di un ristorante la frequentazione degli impasti è probabilmente meno assidua. Ma l'attrazione per i lievitati, la voglia di sfidare i misteri e le difficoltà dell'impasto e della...