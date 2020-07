LA DONAZIONE

VENEZIA Opere d'arte per un valore di 5 milioni. È l'ammontare della donazione che il collezionista Prast (ha dato lui disposizioni di non rivelare il nome di battesimo...) ha fatto al Comune, in particolare alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, museo gestito dalla Fondazione Musei Civici Veneziani, dove ora troveranno collocazione. Si tratta di 34 opere finora possedute dal collezionista.

A marzo il Comune aveva accettato la proposta del collezionista in ordine alla donazione della sua raccolta di 33 opere, alle quali il 21 luglio ha voluto aggiungere un'ulteriore litografia di Egon Schiele: Manifesto per la 49° mostra Secession del 1918.

«Si tratta di una importantissima donazione - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - che come Giunta avevamo accettato nello scorso mese di marzo e che ora entra a tutti gli effetti a far parte dell'importante patrimonio artistico di Venezia. Voglio inoltre ringraziare il signor Prast per l'ulteriore prestigioso regalo alla città che dimostra, oltre alla sua grande generosità, anche la fiducia nei confronti dei nostri musei».

«Grazie al suo gesto - ha aggiunto il sindaco - andremo ad incrementare le nostre già ricche collezioni permanenti con dei pezzi d'arte che sono già stati valutati milioni di euro ma che in realtà hanno un valore inestimabile per la storia che raccontano, per la tradizione che racchiudono. Sarà nostra cura ora valorizzare queste opere e impegnarci a tramandarle alle future generazioni».

«Un sincero e sentito ringraziamento al collezionista Prast aggiunge Gabriella Belli - che ho avuto modo di apprezzare per la sua grande cultura e passione. I musei custodiscono la storia dell'umanità e non solo dell'arte».

«La generosità di chi dona - conclude Gabriella Belli - è parte di questa storia e a loro va il nostro più sincero ringraziamento. La fiducia riposta nei nostri musei nasce da una lunga pratica di valorizzazione e buona conservazione della memoria e delle opere. Questa donazione è un impegno per il futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA