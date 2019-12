Colfondo: 10 consigli d'autore per domani sera

I VINI

Confondo o Colfondo o Sur Lie, letteralmente sui lieviti. Ovvero, un vino frizzante o spumante prodotto artigianalmente, quasi sempre con una rifermentazione in bottiglia o autoclave, tipologia molto di moda in questi ultimi anni, non solo in Veneto. Dalle Marche, Ramona Ragaini, sommelier e patron con il marito chef del ristorante Andreina di Loreto (una stella Michelin), segnala la sua passione per il Lessini Durello: Buono e poco conosciuto. E sceglie il Mandegolo, Igt leggermente frizzante di Renato Cecchin a Montebello Vicentino.

Cristiana Lauro, esperta sommelier, appassionata, autrice del recentissimo e fortunato Easy Wine, punta sui rifermentati derivanti dal Lambrusco: Mi ci sono dedicata molto quest'anno Non faccio nomi di aziende, preferisco essere neutrale, ma questi vini mi hanno molto intrigato.

E' il prosecco col fondo di Ca' dei Zago di Valdobbiadene, il preferito di Giulia Gavagnin, enogastronoma e giornalista, mentre Paolo Grando (patron dell'Enoteca Contemporanea di Feltre, nella foto) suggerisce il Rosa, rifermentato da Pinot Nero, della Cantina Sass de Mura di Edda Bonifacio a San Gregorio nelle Alpi, Belluno,

Angelo Sabbadin, miglior sommelier d'Italia 2011, sceglie il Sul Lievito, il frizzante dell'azienda Adami di Colbertaldo: Lo porterei di sicuro ad una cena da amici, un gran bel vino di mineralità, finezza e bella cremosità. Mentre Ottavio Venditto consiglia il Vinell, dell'azienda Tre Mat di Gianni Bortolin a Santo Stefano di Valdobbiadene.

Giovanni Mozzato, proprietario a Venezia del ristorante Chat Qui Rit, dietro Piazza San Marco ammette: Un vino che non è nelle mie corde, delle 500 etichette in carta al ristorante non ne ho nessuna di questa tipologia e non mi capita di assaggiarne.

Neanche Michela Berto, comproprietaria con il marito Raffaele Ros, e sommelier al San Martino di Rio San Marco di Scorzè (Ve) è appassionata del genere: Non ne assaggio molti, ma mi è piaciuto il surlie di Firmino Miotti, il Pedevendo, da un vitigno autoctono della zona di Breganze, nel Vicentino

Francesco Luise, la metà maschile dell'Osteria FraSe di Piove di Sacco (Pd) confida la sua preferenza per il Prosecco ProFondo di Valter Miotto di Vidor (Tv) .

Infine, Patrizia Loiola, assaggiatrice, divulgatrice Slow Food, sommelier, punta sul Giovanin dell'azienda Frozza di Valdobbiadene, un Colfondo invecchiato di tre anni con la vivacità di un ragazzino e l'eleganza di un gentiluomo...costa un po' di più della media ma ne vale la pena.

